2 Broke Girls
Folge 18: Vatertag
21 Min.Ab 12
Han spricht mit seinem Therapeuten nicht nur über seine Probleme, sondern auch über die von Max. Er ist sich sicher, dass Max ihren leiblichen Vater kennenlernen sollte, und so macht er auf die Suche nach ihm. Caroline wiederum möchte diejenige sein, die Max mit ihrem Vater zusammenbringt und so erklärt sie sämtliche Fortschritte als ihr Werk. Die Spur führt schließlich nach Rhode Island.
