2 Broke Girls
Folge 5: Eine wilde Collegenacht
21 Min.Ab 12
Caroline gibt dem angesagten Time Out Magazine ein Interview. Ein Professor ihrer ehemaligen Universität liest es und ist schwer beeindruckt, dass sie es nach der Pleite ihres Vaters geschafft hat, ein eigenes Business hochzuziehen. Er lädt sie und Max ein, an der Uni einen Vortrag zu halten. Caroline sagt begeistert zu, und auch Max freut sich, das erste Mal in ihrem Leben auf ein College zu gehen. Auf einer Party am Tag vor der Vorlesung stürzt Caroline jedoch fürchterlich ab.
