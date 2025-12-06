Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Geburt ohne Schanklizenz

ProSiebenStaffel 6Folge 2
Geburt ohne Schanklizenz

Geburt ohne SchanklizenzJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 2: Geburt ohne Schanklizenz

21 Min.Ab 12

Ein Tag vor der Eröffnung von Carolines und Max' Dessert-Bar ist Sophies Fruchtblase geplatzt. Nach langen Stunden des Wartens ist es endlich soweit, aber leider kommt das Baby genau in dem Augenblick, in dem Oleg etwas einkaufen ist. Da Sophie nicht möchte, dass Oleg diesen Augenblick verpasst, entschließen sich Max und Caroline, die Geburt für Oleg zu "faken".

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen