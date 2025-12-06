2 Broke Girls
Folge 20: Auf der Bowlingbahn
21 Min.Ab 12
Bobby liebt es, zum Bowling zu gehen - sehr zum Leidwesen von Caroline, die mit dieser Freizeitbeschäftigung nichts anfangen kann. Dennoch begleitet sie ihn zusammen mit Max auf die Bowlingbahn. Als ein wichtiges Spiel ansteht, bei dem es für Bobbys Team um die Meisterschaft geht, verletzt Caroline versehentlich Frank, den besten Spieler. Daraufhin erklärt sich Max bereit, für Frank einzuspringen ...
