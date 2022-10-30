Thema u. a.: Eine Photovoltaik-Anlage als Heimwerker-Projekt: Geht das?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.10.2022: Thema u. a.: Eine Photovoltaik-Anlage als Heimwerker-Projekt: Geht das?
92 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 12
Profihandwerker Mark Kühler lernt noch immer gerne dazu, weshalb er sich jetzt eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach seines Hauses bauen und endlich eigenen Strom produzieren möchte. Jedoch ist der Bau einer solchen Anlage normalerweise etwas für eine Fachfirma. Mark hat sich zwar beraten lassen - aber reicht das aus?