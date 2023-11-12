Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 12.11.2023: Traumhaus oder Albtraum-Baustelle? Familie Knitter baut ein Haus in Eigenregie

96 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 12

Über zwei Jahre begleitet "Abenteuer Leben" das Mega-DIY-Hausbauprojekt der Familie Knitter. Die Drei machen alles allein: vom Ausbaggern des Geländes, über die Bodenplatte, das Mauern, den Dachstuhl, das Dachdecken, Estrich einbringen, Verputzen bis hin zum gesamten Innenausbau. Doch dann kommen Corona, die Flut im Ahrtal und der Krieg. Damit platzen die Zeit- und Budgetpläne - und auch der Traum von Familie Knitter?

