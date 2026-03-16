DIY-Challenge: Schranktür & StuhlJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.03.2026: DIY-Challenge: Schranktür & Stuhl
42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Handwerker Tommo und Reporter Cornel nehmen sich heute eine knifflige DIY-Aufgabe vor: Eine mysteriöse Schranktür aus dem Netz, deren Holzplatten sich drehen lassen, soll nachgebaut werden – ganz ohne präzise Anleitung. Schon bei der Tür allein stoßen die beiden auf zahlreiche Herausforderungen und Tücken. Als nächstes wagen sie sich an ein weiteres Projekt: einen Stuhl, gefertigt aus nur einem einzigen Brett. Wird dieses Vorhaben einfacher umzusetzen sein als die komplizierte Schranktür?