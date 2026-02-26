Streetfood-Abenteuer durch AustralienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.02.2026: Streetfood-Abenteuer durch Australien
42 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Reporter Daniel begibt sich auf eine kulinarische Mission durch Australiens Streetfood-Szene. Auf mehreren Märkten entdeckt er nicht nur deutsche Spezialitäten, sondern auch Muschelpies, den australischen Klassiker Lamington und Vegemite-Toast, den er gemeinsam mit Food-Guide Jack probiert. Außerdem gibt es getrocknetes Kängurufleisch und Loaded Cookies mit Füllung. Daniel erlebt, wie Australien Geschmack aus internationalen Trends und lokalen Originalen zu einem bunten Streetfood-Mix verbindet.