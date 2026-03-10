Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.03.2026
42 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Die Grüne Woche lockt mit internationalen Spezialitäten aus über 60 Ländern nach Berlin. Kultkoch Achim Müller stürzt sich ins kulinarische Getümmel und sucht seine persönlichen Top 3 Food-Favoriten. Auf seiner Entdeckungstour erfährt er, was die Holländer an ihren legendären Stroopwaffels so begeistert und warum ein vermeintlich simples Sandwich in Portugal Kultstatus genießt. Eine Genussreise um die Welt – ohne Berlin zu verlassen

