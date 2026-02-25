Temu-Werkzeuge im Praxis-TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.02.2026: Temu-Werkzeuge im Praxis-Test
42 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Handwerker Tommo und DIY-Moderator Cornell nehmen die Werkzeugwelt von Temu unter die Lupe. Die Website wirkt zunächst chaotisch und verwirrend, doch die günstigen Preise locken: Von einer Kettensäge, die sogar Metall schneiden soll, über den vermutlich günstigsten Akkuschrauber der Welt bis hin zu einem Hochdruckreiniger mit großem Leistungsversprechen. Im direkten Vergleich mit Baumarkt-Produkten prüfen sie, welche Tools wirklich halten, was sie versprechen – und wo Temu enttäuscht.