Profi vs. Discounter: Das große Thai-DuellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.03.2026: Profi vs. Discounter: Das große Thai-Duell
42 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Reporter Nick wagt den Test und tritt mit Fertigprodukten aus dem Supermarkt gegen Profi-Thai-Koch Doro an. Im direkten Vergleich heißt es: Discounter gegen echte Handwerkskunst. Doro zeigt Schritt für Schritt, wie Frühlingsrollen, Tom Yum Suppe, Grünes Curry und Pad Thai traditionell und frisch zubereitet werden. Danach wird verkostet und bewertet: Geschmack, Authentizität und Aufwand werden genau geprüft. Können die Fertigprodukte mithalten oder entscheidet der Profi das Duell klar für sich?