Spätzle erobern Australien - Auswandern nach Down UnderJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.03.2026: Spätzle erobern Australien - Auswandern nach Down Under
42 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Schwäbische Hausmannskost trifft auf australische Streetfood-Kultur: Vanessa wagt in Perth ein kulinarisches Experiment der besonderen Art. Mit dem traditionellen Spätzle-Rezept ihrer Familie und einem 3D-Drucker im Gepäck will sie die Australier von ihrer "German Pasta" begeistern. Zwischen Foodtrucks und hungrigen Kunden kämpft sie um ihren Platz in der Streetfood-Szene. Können die schwäbischen Teigwaren Down Under bestehen oder endet ihr Traum als kulinarischer Kulturschock?