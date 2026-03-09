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Abenteuer Leben täglich

Spätzle erobern Australien - Auswandern nach Down Under

Kabel EinsFolge vom 09.03.2026
Spätzle erobern Australien - Auswandern nach Down Under

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.03.2026: Spätzle erobern Australien - Auswandern nach Down Under

42 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Schwäbische Hausmannskost trifft auf australische Streetfood-Kultur: Vanessa wagt in Perth ein kulinarisches Experiment der besonderen Art. Mit dem traditionellen Spätzle-Rezept ihrer Familie und einem 3D-Drucker im Gepäck will sie die Australier von ihrer "German Pasta" begeistern. Zwischen Foodtrucks und hungrigen Kunden kämpft sie um ihren Platz in der Streetfood-Szene. Können die schwäbischen Teigwaren Down Under bestehen oder endet ihr Traum als kulinarischer Kulturschock?

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