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Abenteuer Leben täglich

Streetfood-Abenteuer in Bali

Kabel EinsFolge vom 27.02.2026
Streetfood-Abenteuer in Bali

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.02.2026: Streetfood-Abenteuer in Bali

42 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

In den Gassen von Bali begeben sich Reporter Tobi und Nick auf eine kulinarische Entdeckungstour. Ihr Tourguide führt sie zu echten Geheimtipps abseits der Touristenpfade und zeigt die kulturelle und geschmackliche Vielfalt der Insel. Sie probieren Nudel- und Reisgerichte, Miso-Suppe und frittierte Hühnerinnereien. Mutig kosten sie sogar ein Entenei als Mutprobe. Skurril wird es bei einer Fischsuppe mit ganzem Kopf und gekochter Hühnerleber – ein Streetfood-Abenteuer voller Überraschungen.

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