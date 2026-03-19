Das gibt's doch gar nicht! – Skurrile Geschichten aus aller WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.03.2026: Das gibt's doch gar nicht! – Skurrile Geschichten aus aller Welt
42 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
In den USA lebt eine Familie, die das Grauen liebt: Ihr Zuhause gleicht einem Gruselkabinett voller düsterer Deko, präparierter Tiere und ungewöhnliche Tiere als Haustiere. Mit Ouija-Boards suchen sie Kontakt zur Geisterwelt. Gleichzeitig zeigt ein High-Tech-Friseursalon die Zukunft des Stylings. Mit Robotern, die Haare wie in der Waschanlage reinigen. Und in der Karibik sorgen schwimmende, frei lebende Schweine für eine kuriose Touristenattraktion.