Immer wieder taucht Albanien als vermeintlicher Geheimtipp unter den Urlaubsländern am Mittelmeer auf. Angebote gibt es schon für unter 500 Euro pro Woche inklusive Flug und Hotel. Angeblich soll das Land genauso schön sein wie der Nachbar Griechenland, vor Ort kostet vieles aber nur die Hälfte. Das "Abenteuer Leben"-Reporterduo Christian und Nathaly machen den Test. Außerdem: Self-Made Pool für den Garten! Eine Familie packt an.