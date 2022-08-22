Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u.a.: Flott unterwegs auf dem E-Roller

Kabel Eins
Folge vom 22.08.2022
Thema u.a.: Flott unterwegs auf dem E-Roller

Thema u.a.: Flott unterwegs auf dem E-RollerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.08.2022: Thema u.a.: Flott unterwegs auf dem E-Roller

43 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Elektromobilität ist voll im Trend und hat nun auch den Rollermarkt erreicht. Leider sind die meisten der kleinen Flitzer noch recht teuer. Wir haben uns einen Preisbrecher genauer angeschaut. Wie viel E-Mobilität gibt’s für den kleinen Geldbeutel? Von Lasagne bis Ravioli - Pasta geht einfach immer! Unsere Profiköche zeigen ihre Lieblingspastagerichte. Außerdem nehmen wir den neusten Schrei für alle Barbecue-Fans genaustens unter die Lupe: den Pelletgrill. Und: Bikinis im Härtetest!

