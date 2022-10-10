Thema u.a.: Smart einkaufen - Das QuizJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.10.2022: Thema u.a.: Smart einkaufen - Das Quiz
An der Supermarkt-Kasse müssen Verbraucher aktuell tief in die Tasche greifen. Manche Lebensmittel sind teurer denn je - und das könnte auch noch länger so bleiben. Wir versprechen: Wenn Sie zur richtigen Zeit einkaufen gehen, können Sie bis zu 75 Prozent sparen! Wie das funktioniert und wie die geheimen Codes auf den Preisschildern den Einkauf im Supermarkt günstiger machen, wir zeigen’s Ihnen! Außerdem in der Sendung: Braucht man das? Der Niedrigtemperatur-Garer