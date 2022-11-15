Thema u. a.: Dirk Hoffmann: BBQ auf HawaiiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.11.2022: Thema u. a.: Dirk Hoffmann: BBQ auf Hawaii
Folge vom 15.11.2022
Die Grillmethode der Hawaiianer gehört zu den ältesten der Welt und stammt wohl noch aus der Steinzeit. Zum heimischen Barbecue gehört eine ganze Zeremonie. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann will sich diese näher anschauen und reist deshalb nach Hawaii. Vor Ort röstet er gemeinsam mit einer hawaiianischen Großfamilie direkt am Strand unter Palmen ein ganzes Schwein. Das Grillergebnis ist für Dirk eine Riesenüberraschung.