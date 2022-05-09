Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Dönertrends mit Sascha Wolter

Kabel EinsFolge vom 09.05.2022
42 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12

Der Döner ist das beliebteste Fastfood in Deutschland. Sternekoch und Soulfood-Experte Sascha Wolter macht aus dem Fleisch-Topseller vegane Döner-Sandwiches. Optisch sieht alles aus wie beim Döner, doch Fleisch ist keines drin. Um der Sache geschmacklich auf den Grund zu gehen, wird der Burger- und Sandwich-Experten Hubertus Tschirner für eine Dönerprobe nicht nur geschmacklich "entführt". Und: World of Instagram

