Abenteuer Leben täglich

Lilian Schumann: Cheap Trip in Lissabon

Kabel Eins
Folge vom 13.06.2025
Lilian Schumann: Cheap Trip in Lissabon

Lilian Schumann: Cheap Trip in LissabonJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.06.2025: Lilian Schumann: Cheap Trip in Lissabon

43 Min.
Ab 12

Sterneköchin Lilian Schumann reist für Abenteuer Leben nach Lissabon – nicht auf der Suche nach Gourmettempeln, sondern nach günstigen und leckeren Streetfood-Highlights. Sie zeigt, wo es die beste Wurst, das leckerste Sandwich und authentische Asia-Snacks für kleines Geld gibt. Eine kulinarische Tour durch Portugals Hauptstadt, bei der man viel sparen – und trotzdem genießen kann.

