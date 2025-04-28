Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Internet-Hits auf dem Prüfstand – schmeckt das wirklich?

Kabel EinsFolge vom 28.04.2025
42 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Lust auf ein paar echte Stars? Ein leckeres Hähnchenrezept, ein schneller Schokokuchen und ein crunchiger Kartoffelwrap sind absolute Hypegerichte aus dem Internet. Millionenfach geklickt - weltweit. Chefköchin Verena Leister will‘s wissen: funktionieren die Rezepte auch in der Realität oder sehen sie einfach nur gut aus?

