Kabel EinsFolge vom 17.12.2025
43 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Schwergewichte auf der Straße: Bei einer Großkontrolle nimmt die Polizei LKWs, Trucks und Busse genau unter die Lupe. Stimmen Lenk- und Ruhezeiten? Ist die Ladung korrekt gesichert? Sind die Fahrzeuge wirklich fahrtüchtig? An einer Bundesstraße prüfen die Beamten sechs Stunden lang routiniert jedes Detail. Vorschriften und Sicherheit haben höchste Priorität, denn im Ernstfall können sie über Leben und Tod entscheiden.

