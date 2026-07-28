Auf den Spuren der perfekten TomateJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.07.2026: Auf den Spuren der perfekten Tomate
42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Fernsehkoch Andreas Hülsmann erhält exklusive und spannende Einblicke hinter die Kulissen von Mutti in Parma. Vor Ort besucht er die Produktion des traditionsreichen Tomatenherstellers und begleitet Schritt für Schritt den Weg der Tomate – von der sorgfältigen Ernte auf dem Feld bis hin zum fertigen Produkt. Dabei erfährt er ganz genau, worauf es bei Qualität, Verarbeitung und authentischem Geschmack wirklich ankommt und warum das Familienunternehmen weltweit so beliebt und begehrt ist.