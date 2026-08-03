Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die DIY-Feuertonne: Ein Grill für alles

Kabel EinsFolge vom 03.08.2026
Die DIY-Feuertonne: Ein Grill für alles

Die DIY-Feuertonne: Ein Grill für allesJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.08.2026: Die DIY-Feuertonne: Ein Grill für alles

33 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Grillen, Smoken, Kochen – und das alles mit nur einem einzigen Gerät. Genau das ist der Plan von Spitzenkoch Andreas Schinharl. Gemeinsam mit seinem Onkel und seinem Cousin macht er sich an das Projekt „DIY Feuertonne“. Schritt für Schritt entsteht eine vielseitige Koch-Konstruktion, die weit mehr kann als ein gewöhnlicher Grill. Ob für saftige Steaks, langsam gegartes BBQ oder herzhafte Schmorgerichte – hier sind Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt.

Alle verfügbaren Folgen