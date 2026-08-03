Die DIY-Feuertonne: Ein Grill für allesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.08.2026: Die DIY-Feuertonne: Ein Grill für alles
33 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Grillen, Smoken, Kochen – und das alles mit nur einem einzigen Gerät. Genau das ist der Plan von Spitzenkoch Andreas Schinharl. Gemeinsam mit seinem Onkel und seinem Cousin macht er sich an das Projekt „DIY Feuertonne“. Schritt für Schritt entsteht eine vielseitige Koch-Konstruktion, die weit mehr kann als ein gewöhnlicher Grill. Ob für saftige Steaks, langsam gegartes BBQ oder herzhafte Schmorgerichte – hier sind Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt.