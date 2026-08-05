Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Von Omas Rezept zum Brot-Imperium

Kabel EinsFolge vom 05.08.2026
Von Omas Rezept zum Brot-Imperium

Von Omas Rezept zum Brot-ImperiumJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.08.2026: Von Omas Rezept zum Brot-Imperium

42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Valerie hat ihre deutsche Heimat gegen das Leben in Australien eingetauscht und dort eine ganz besondere Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit einem Sauerteig, den ihr Vater bereits vor mehr als 20 Jahren angesetzt hat, und einem traditionellen Holzbackofen mitten in der beeindruckenden Wildnis Westaustraliens backt sie Brot nach alten Familienrezepten. Was ursprünglich als kleines Herzensprojekt der Familie begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt.

Alle verfügbaren Folgen