Von Omas Rezept zum Brot-ImperiumJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.08.2026: Von Omas Rezept zum Brot-Imperium
42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Valerie hat ihre deutsche Heimat gegen das Leben in Australien eingetauscht und dort eine ganz besondere Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit einem Sauerteig, den ihr Vater bereits vor mehr als 20 Jahren angesetzt hat, und einem traditionellen Holzbackofen mitten in der beeindruckenden Wildnis Westaustraliens backt sie Brot nach alten Familienrezepten. Was ursprünglich als kleines Herzensprojekt der Familie begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt.