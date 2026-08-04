Lachs vom Grill in RekordzeitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.08.2026: Lachs vom Grill in Rekordzeit
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Spitzenkoch Christian Henze stellt sich einer ganz besonderen und durchaus anspruchsvollen Challenge: Lachs vom Grill mit frischem, herrlich duftendem Pide-Brot – und das tatsächlich in nur fünf Minuten. Mit viel Kreativität, beeindruckendem Können und jeder Menge Leidenschaft geht es dabei gegen die Uhr. Schafft er es wirklich, ein perfekt abgestimmtes Grillgericht in Rekordzeit auf den Teller zu bringen? Eins ist sicher: Es wird heiß, lecker und richtig spannend bis zur letzten Sekunde!