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Abenteuer Leben täglich

DIY: Gartentor-Projekt

Kabel EinsFolge vom 10.08.2026
DIY: Gartentor-Projekt

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.08.2026: DIY: Gartentor-Projekt

42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Handwerksmeister Steffen Döring hat ein Problem: Sein liebevoll angelegter Garten ist zur Straße hin komplett offen und jederzeit frei zugänglich. So kommt es immer wieder vor, dass unangekündigte Besucher direkt auf das Grundstück laufen. Das möchte er gemeinsam mit Reporter Tobias Ostler endlich ändern. Zusammen planen und bauen sie Schritt für Schritt ein massives, stabiles Gartentor – inklusive praktischer Einlass-Glocke. So entsteht ein individuelles DIY-Unikat.

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