Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Paella unter Palmen

Kabel EinsFolge vom 06.08.2026
Paella unter Palmen

Paella unter PalmenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.08.2026: Paella unter Palmen

42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Eine saftige Paella Mixta mit Hühnerfleisch und Meeresfrüchten, was gibt’s denn bitte Herrlicheres? Und dann kocht unser Achim das Ganze auch noch unter der Sonne Spaniens, und zwar auf Deutschlands liebster Urlaubsinsel Mallorca. Dafür hat sich der Chefkoch sogar eine richtig schmucke Finca organisiert. Aber aufgepasst: Dort muss er sich den Kreationen der Kandidaten stellen. Die sollen das Gericht nämlich möglichst originalgetreu nachkochen. Ob das wohl gutgeht, wenn die Jugend am Herd steht?!

Alle verfügbaren Folgen