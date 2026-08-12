Kobe-Rind: Was steckt wirklich dahinter?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.08.2026: Kobe-Rind: Was steckt wirklich dahinter?
43 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Das beste Rindfleisch der Welt? Es soll aus Kobe kommen – sagen viele. Doch stimmt das wirklich? Chefkoch Achim Müller will’s genau wissen. Schon am ersten Tag in Tokio erfährt er: Kobe ist längst nicht das beste Rind Japans. Achim schaut genau hin. Und wo gibt’s das beste Steak Japans? In einem der Top-Restaurants des Tokyo Hotel probiert er das Steak von einem Koch, der behauptet seins sei das Beste Japans – und lüftet die Geheimnisse hinter dem angeblich besten Rindfleisch der Welt.