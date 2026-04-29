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Abenteuer Leben täglich

Geiz-Gerichte im Check: Original vs. Alternative

Kabel EinsFolge vom 29.04.2026
Geiz-Gerichte im Check: Original vs. Alternative

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.04.2026: Geiz-Gerichte im Check: Original vs. Alternative

43 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Profikoch Timo Hinkelmann zeigt, wie sich mit einfachen Zutaten richtig sparen lässt: Statt Kalbfleisch gibt es Bratwurst, Haferflocken ersetzen Risotto-Reis und Garnelen den teuren Hummer – bis zu 75 Prozent weniger Kosten bei vollem Genuss. Für den Test kocht er jeweils ein Originalgericht und eine günstige Variante. In drei Runden verkosten zwei Testesser beide Versionen und bewerten: Wie nah kommen die Spar-Gerichte wirklich ans Original heran – oder merkt man den Unterschied sofort?

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