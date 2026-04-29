Geiz-Gerichte im Check: Original vs. AlternativeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.04.2026: Geiz-Gerichte im Check: Original vs. Alternative
43 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Profikoch Timo Hinkelmann zeigt, wie sich mit einfachen Zutaten richtig sparen lässt: Statt Kalbfleisch gibt es Bratwurst, Haferflocken ersetzen Risotto-Reis und Garnelen den teuren Hummer – bis zu 75 Prozent weniger Kosten bei vollem Genuss. Für den Test kocht er jeweils ein Originalgericht und eine günstige Variante. In drei Runden verkosten zwei Testesser beide Versionen und bewerten: Wie nah kommen die Spar-Gerichte wirklich ans Original heran – oder merkt man den Unterschied sofort?