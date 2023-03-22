Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ Schulden

Kabel EinsFolge vom 22.03.2023
Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ Schulden

Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ SchuldenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.03.2023: Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ Schulden

60 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12

Brake in Niedersachsen. Im Auftrag des Landkreises Wesermarsch treibt Vollstreckungsbeamter Wilfried Mannagottera Schulden ein. Sein erster Fall: Eine Frau hat gegen das Waffengesetz verstoßen und mehr als 100 Euro Schulden und bislang auf Zahlungsaufforderungen und Mahnungen nicht reagiert. Bekommt Wilfried Mannagottera heute sein Geld?

Alle verfügbaren Folgen