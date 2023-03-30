Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Großkontrolle mit Drohne – Polizei Magdeburg

Kabel EinsFolge vom 30.03.2023
Großkontrolle mit Drohne – Polizei Magdeburg

Großkontrolle mit Drohne – Polizei Magdeburg Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.03.2023: Großkontrolle mit Drohne – Polizei Magdeburg

60 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12

Fehlender Abstand ist die Hauptunfallursache für LKW-Unfälle auf Deutschlands Autobahnen. Die Polizei Magdeburg geht mit einer großangelegten Kontrolle dagegen an. Spezialkräfte der Polizei messen mit einer Drohne den Abstand der LKW. An der Kontrollstelle werden die Fahrer mit ihrem Verstoß konfrontiert. Dank der Videoaufnahmen ist leugnen zwecklos – das sehen die LKW-Fahrer aber anders.

Alle verfügbaren Folgen