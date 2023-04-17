Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper Leipheim

Kabel EinsFolge vom 17.04.2023
Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper Leipheim

Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper LeipheimJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.04.2023: Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper Leipheim

61 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 12

Leipheim in Schwaben. Abschlepper Maximilian Schindler steht vor einer Herausforderung: ein Saugwagen ist mitten in einer Kreuzung liegengeblieben und der Verkehr muss umgeleitet werden. An der viel befahrenen Straße muss er die Kardanwelle ausbauen und den Wagen zeitnah abschleppen, sonst gefährdet er den weiter laufenden Verkehr und sich selbst! Und: Tierschützer Stefan Klippstein aus Berlin kontrolliert heute eBay Kleinanzeigen für Hundewelpen. Er verabredet Scheinkäufe.

