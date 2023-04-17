Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper LeipheimJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.04.2023: Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper Leipheim
Leipheim in Schwaben. Abschlepper Maximilian Schindler steht vor einer Herausforderung: ein Saugwagen ist mitten in einer Kreuzung liegengeblieben und der Verkehr muss umgeleitet werden. An der viel befahrenen Straße muss er die Kardanwelle ausbauen und den Wagen zeitnah abschleppen, sonst gefährdet er den weiter laufenden Verkehr und sich selbst! Und: Tierschützer Stefan Klippstein aus Berlin kontrolliert heute eBay Kleinanzeigen für Hundewelpen. Er verabredet Scheinkäufe.