Spuckendes Kind auf der Autobahn Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.05.2023: Spuckendes Kind auf der Autobahn
61 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 12
Die ehrenamtlichen Stauhelfer Michael Scholz und Wolfhard Eckert sind heute auf der A7 im Dienst. Ihre Aufgabe: Menschen helfen, die in Not sind. Heute müssen sie sich um ein Kind kümmern, dass sich auf der Autobahn übergibt. Und: Tierärztin Nadine Küpper und Tierphysiotherapeutin Dajana Kopernok arbeiten für den mobilen Tierrettungsdienst. Ihr heutiger Fall: eine Katze braucht dringend medizinische Versorgung, da sie Wassereinlagerungen in der Lunge hat und kaum noch Luft bekommt