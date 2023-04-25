Geldstrafe für den Fahrer? -Taxikontrolle in KölnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.04.2023: Geldstrafe für den Fahrer? -Taxikontrolle in Köln
60 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12
1100 Taxen sind im Kölner Stadtgebiet unterwegs. Täglich prüfen die Kontrolleure Izmet Özer und Mustafa Lahmik vom Taxi Ruf Köln die Flotte auf Schäden. Sind wirklich alle Taxen in einem einwandfreien Zustand und führen die Fahrer die erforderlichen Unterlagen mit? Und: In München fahren Tierärztin Sabrina Schneider und Assistentin Tanita Wolf zu einem Notfall: Eine Katze erleidet einen epileptischen Anfall. Für die Tierretterinnen zählt jede Sekunde. Schaffen sie es die Katze zu retten?