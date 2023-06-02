Rock und Indie Umsonst und Draußen – Festival MössingenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.06.2023: Rock und Indie Umsonst und Draußen – Festival Mössingen
61 Min.Folge vom 02.06.2023Ab 12
Nach Corona darf endlich wieder richtig gefeiert werden – auch auf Festivals. In Baden-Württemberg ist das „Umsonst und Draußen“ Festival beliebt. Damit hier auch alles geregelt abläuft und niemand verbotene Gegenstände und Substanzen aufs Gelände bringt, ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Neben der Einlasskontrolle kümmern sich die Mitarbeiter auch um Störenfriede auf dem Festival. Und: Der Sommer ist da und hält für den Campingplatz “Strandbad Breitungen” eine neue Hauptsaison bereit.