Thema u. a.: Feine Törtchen und Pralinen - Chocolatier Sindelfingen

Kabel EinsFolge vom 27.10.2022
61 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12

In Sindelfingen hat Meisterchocolatier Kevin Kugel seine Schokoladen-Manufaktur. Hier stellt er von der Rohschokolade bis zur fertigen Praline mit seinem Team alles in Handarbeit her. Die Herausforderung heute: 80 kleine Törtchen müssen bis zur Ladenöffnung produziert werden. Und: Die Fahrscheinkontrolleure aus Augsburg kontrollieren in der Straßenbahn die Tickets der Fahrgäste. Ihr Ziel: Schwarzfahrer aufdecken und zur Rechenschaft ziehen. Was erwartet sie heute?

