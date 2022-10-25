Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco Schmidbauer

Kabel EinsFolge vom 25.10.2022
Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco Schmidbauer

Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco SchmidbauerJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.10.2022: Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco Schmidbauer

61 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

Fleischexperte Marco Schmidbauer ist diesmal in Restaurants von Hamburg und Umgebung auf der Suche nach den perfekten Spareribs. Und: Polizeihauptmeister Markus von der Polizeiinspektion Rosenheim unterstützt seine Kollegen der Polizeiinspektion Bad-Aibling bei ihrer Nachtschicht. Heute werden Alkohol und Drogenkontrollen durchgeführt. Und die Liste der Kontrollierten bricht nicht ab ...

Alle verfügbaren Folgen