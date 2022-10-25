Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco SchmidbauerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.10.2022: Thema u. a.: Die besten Spareribs Hamburgs - Essenstester Marco Schmidbauer
61 Min. Ab 12
Fleischexperte Marco Schmidbauer ist diesmal in Restaurants von Hamburg und Umgebung auf der Suche nach den perfekten Spareribs. Und: Polizeihauptmeister Markus von der Polizeiinspektion Rosenheim unterstützt seine Kollegen der Polizeiinspektion Bad-Aibling bei ihrer Nachtschicht. Heute werden Alkohol und Drogenkontrollen durchgeführt. Und die Liste der Kontrollierten bricht nicht ab ...