Folge vom 26.10.2022: Thema u. a.: Großmarkt Paris - Lebensmittelhändler Grischa Euler
60 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Auf dem Großmarkt in Paris kauft Premium-Lebensmittelhändler Grischa Euler, der extra aus der Nähe von Frankfurt angereist ist, ein. Zweimal die Woche sucht er hier für seine anspruchsvollen Kunden nur die beste Ware mit der aller höchsten Qualität aus. Und: Matthias und Harry von der Polizei Mannheim führen eine Großkontrolle auf einem Autobahnrastplatz durch. Sie überprüfen die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, die Ladungssicherung, sowie die Gewichtsbegrenzung bei Lkw.