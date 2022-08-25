Thema u.a.: Küchenchef beim Probekochen im Restaurant EisvogelJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.08.2022: Thema u.a.: Küchenchef beim Probekochen im Restaurant Eisvogel
60 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Das Restaurant Eisvogel in der Oberpfalz - bekannt für die 2-Sterne Küche und extravagante Speisen. Der neue Küchenchef muss nun eine besondere Prüfung bestehen: Papa und ehemaliger Küchenchef Hubert Oberdorfer testet sein neustes Fischgericht. Campingplatz-Inspekteur auf Tour in Slowenien! Der passionierte Camper prüft und inspiziert Campingplätze für ein Reiseportal. Außerdem: Polizeireport - Ein LKW bleibt an einer Autobahnbrücke hängen und ein Gülletransporter kippt auf zwei parkende Autos.