Kabel Eins
Folge vom 28.10.2022

Im Herzen der Kölner Südstadt produzieren Geschäftsführer Stephan und sein Mitarbeiter Martin täglich handgemachte Bonbons und Lollys. Das alte Handwerk der Bonbonmacher will gelernt sein, denn es braucht mehr als nur ein Rezept: Fingerspitzengefühl, Kreativität und Schnelligkeit sind gefragt. Und: Marc und Stephan von der Polizei Mannheim gehen bei einer Großkontrolle gezielt gegen Verkehrsteilnehmer vor, die unter dem Einfluss von Drogen- oder Alkohol stehen.

