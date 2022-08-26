Thema u.a.: Dessertverkostung auf dem KreuzfahrtdampferJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.08.2022: Thema u.a.: Dessertverkostung auf dem Kreuzfahrtdampfer
61 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Jungfern-Fahrt der Aida Cosma! 65000 Gäste sind bei der ersten Fahrt des Kreuzfahrtschiffs dabei. Für die süßen Gaumenfreuden der Reisenden sorgt Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber und zeigt der Küchencrew ihre neusten Dessertrezepte. Deutsche Schreinerei auf Ko Samui in Thailand! Ein Luxushotel hat Maßmöbel bestellt - kann die Ware rechtzeitig geliefert werden? Und: Großkontrolle auf der Autobahn in der Urlaubszeit!