Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Döner macht schöner - Fast Food-Tester Bernd Zehner

Kabel EinsFolge vom 05.12.2022
Thema u. a.: Döner macht schöner - Fast Food-Tester Bernd Zehner

Thema u. a.: Döner macht schöner - Fast Food-Tester Bernd ZehnerJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.12.2022: Thema u. a.: Döner macht schöner - Fast Food-Tester Bernd Zehner

61 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12

Der Youtuber und Profi-Koch Bernd Zehner ist in der hessischen Großstadt Frankfurt am Main unterwegs und hat eine Mission: Den besten Döner der Main-Metropole zu finden. Hierfür testet er mehrere Fast Food-Locations mit vielen verschiedenen Döner-Kreationen. Aber was macht einen guten Döner aus? Und: Die Polizisten Thomas und Holger von der Verkehrspolizei Dresden halten heute Ausschau nach getunten Autos. Zu ihrer Überraschung geht ihnen allerdings ein roter Pkw ins Netz.

Alle verfügbaren Folgen