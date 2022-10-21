Thema u. a.: Räuchern mit Räuchle - Grill Restaurant Little Beach in MaintalJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.10.2022: Thema u. a.: Räuchern mit Räuchle - Grill Restaurant Little Beach in Maintal
Der Gastronom Julian Räuchle hat mit seinem Grill-Restaurant "Little Beach" in Maintal bei Frankfurt am Main sein Hobby zum Beruf gemacht. Nun eröffnet der Selfmade-Koch seinen neuen Grill-Außenbereich. Heute versorgt er seine Gäste mit leckeren Spareribs und Hühnchen vom Smoker und anderen Grillspezialitäten. Und: Vor dem Hip-Hop Club Superfly sorgt der Chef des Security Teams für Ordnung.