Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Räuchern mit Räuchle - Grill Restaurant Little Beach in Maintal

Kabel EinsFolge vom 21.10.2022
Thema u. a.: Räuchern mit Räuchle - Grill Restaurant Little Beach in Maintal

Thema u. a.: Räuchern mit Räuchle - Grill Restaurant Little Beach in MaintalJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.10.2022: Thema u. a.: Räuchern mit Räuchle - Grill Restaurant Little Beach in Maintal

61 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12

Der Gastronom Julian Räuchle hat mit seinem Grill-Restaurant "Little Beach" in Maintal bei Frankfurt am Main sein Hobby zum Beruf gemacht. Nun eröffnet der Selfmade-Koch seinen neuen Grill-Außenbereich. Heute versorgt er seine Gäste mit leckeren Spareribs und Hühnchen vom Smoker und anderen Grillspezialitäten. Und: Vor dem Hip-Hop Club Superfly sorgt der Chef des Security Teams für Ordnung.

Alle verfügbaren Folgen