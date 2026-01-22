Veranstalter Marko Gurr - IFA- und Ostmobiletreffen in BiereJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.01.2026: Veranstalter Marko Gurr - IFA- und Ostmobiletreffen in Biere
61 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Marko Gurr veranstalten in Biere in Sachsen-Anhalt das 14. IFA- und Ostmobiletreffen. Das einst kleine Treffen ist mittlerweile eine Anlaufstelle für Oldtimerfans aus ganz Deutschland. Doch es gibt ein Problem: der Veranstaltungsort ist zu klein. Ob Organisator Marko Gurr noch Herr der Lage wird?