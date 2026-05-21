Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts UnterwasserweltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 21.05.2026: Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts Unterwasserwelt
61 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
In Bergen-Enkheim reinigen Daniel Kleis, Vassili Boudrikas und Amar Taleb von der Stadtentwässerung Frankfurt ein Regenrückhaltebecken. Die Anlage schützt bei Starkregen ganze Stadtteile vor Überschwemmungen. Deshalb muss hier regelmäßig gewartet werden. Ausgerüstet mit Hochdruckreiniger, Schutzkleidung und Atemmaske arbeiten sie unter schwierigen Bedingungen in der Tiefe.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016