Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.05.2026: Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit Hindernissen
61 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Auf dem Gelände eines Segelclubs soll ein alter Wohnwagen den Besitzer wechseln. Die Campingschrauber Oliver Schmidt und Peter Trautmann wollen ihn abholen, aufarbeiten und später weiterverkaufen. Doch vor Ort zeigt sich: Der Zustand ist deutlich schlechter als erwartet. Statt Reparatur steht plötzlich eine ganz andere Herausforderung im Raum.