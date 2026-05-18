Themen u. a.: Frankfurter Kranz - Konditor Florian Löwer testet den KlassikerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.05.2026: Themen u. a.: Frankfurter Kranz - Konditor Florian Löwer testet den Klassiker
61 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Der Frankfurter Kranz steht für echte Backtradition. Weltkonditormeister Florian Löwer und Auszubildende Celine Mazur machen sich in Frankfurt auf die Suche nach dem besten Kranz der Stadt. Vier Cafés, ein Klassiker – wer liefert den perfekten Mix aus Biskuit, Buttercreme und Krokant?