Themen u. a.: Platzwart Udo Tesch – das erste Heimspiel steht anJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.07.2026: Themen u. a.: Platzwart Udo Tesch – das erste Heimspiel steht an
60 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Udo Tesch ist der Platzwart des Fußballvereins im ostfriesischen Steenfelde. Mit Gehilfe Timo Brandt muss er die Vorbereitungen für das erste Heimspiel der neuen Saison treffen. Bis zum Anstoß um 18 Uhr müssen die Kühl- und Toilettenwagen stehen, die Spielfeldmarkierungen gezogen und alle erforderlichen Reparaturen erledigt sein. Doch Udo wäre nicht Udo, wenn er die Arbeiten nicht ohne cholerische Wutanfälle erledigt.