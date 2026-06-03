Themen u. a.: Der Gastroflüsterer ist zurück – mit Spürsinn und Hunger!Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.06.2026: Themen u. a.: Der Gastroflüsterer ist zurück – mit Spürsinn und Hunger!
60 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Wenn Kemal Üres in ein Restaurant geht, wird nichts dem Zufall überlassen. Der Gastronom und Food-Influencer testet undercover, was auf der Karte steht – und was in der Küche wirklich läuft. Diesmal nimmt er ein türkisches Steakhaus unter die Lupe – mitten in Hamburg. Ob das Rumpsteak hält, was die 4,6 Sterne online versprechen? Kemal schaut ganz genau hin.